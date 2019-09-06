Правительство одобрило новые стимулы для НПЗ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-премьер Дмитрий Козак поручили Минфину, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС в срок до 16 сентября представить в правительство законопроект о дополнительных стимулирующих мерах для развития нефтеперерабатывающей отрасли в стране, говорится в протоколе совещания, на котором были даны поручения, документ имеется в распоряжении ТАСС.

Гендиректор Антипинского НПЗ: завод пока для нас является черным ящиком

Законопроект должен предусматривать введение "инвестиционного коэффициента-мультипликатора в размере 1,3 к ставке обратного акциза на нефтяное сырье со сроком вступления с 1 января 2020 года".

Претендующие на субсидии компании должны по согласованию с Минфином заключить инвестиционные соглашения с Минэнерго. Минимальная стоимость вложений по этим соглашениям составит 30 млрд рублей, их реализация должна быть начата не ранее 1 января 2019 года.

Как следует из протокола совещания, инвестиционный коэффициент начнет действовать, когда сумма инвестиций освоена более чем на 10% от плана. Стимулы действуют на протяжении 10 лет.

По подсчетам аналитика Vygon Consulting Сергея Ежова, размер субсидии для среднего российского НПЗ с учетом новых стимулов может составить от 60 млрд до 100 млрд рублей в год в течение 10 лет.

Первым о дополнительной поддержке для НПЗ попросил глава Сбербанка Герман Греф, писал ранее "Коммерсантъ". Банк в настоящее время контролирует Антипинский НПЗ. В письме президенту Владимиру Путину, с которым ознакомилось издание, Греф просил увеличить выплаты по обратному акцизу для завода, иначе тот не сможет погасить $5 млрд долгов перед банком. Вскоре идея о необходимости дополнительной господдержке распространилась и на всю нефтеперерабатывающую отрасль.

Совещание прошло в Белом доме в конце августа. В нем помимо вице-премьеров приняли участие замминистра энергетики Павел Сорокин, глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, глава Сбербанка Герман Греф, владелец группы "Сафмар" Михаил Гуцериев.