Банк России понизил прогноз роста ВВП в 2019 году до 0,8-1,3%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Банк России понизил прогноз роста ВПП России в 2019 году до 0,8-1,3% с 1-1,5%, темпы роста российской экономики в 2020-2021 году также пересмотрены вниз. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам совета директоров ЦБ.

"C учетом слабой экономической активности, наблюдавшейся с начала текущего года, Банк России снизил прогноз темпа прироста ВВП в 2019 году с 1,0-1,5% до 0,8-1,3%. В 2020-2021 годах темпы роста российской экономики также пересмотрены вниз с учетом ожидаемого замедления роста мировой экономики", - отмечается в сообщении.

В ЦБ добавили, что рост российской экономики на уровне 2-3% к 2022 году возможен при реализации комплекса мер правительства, в том числе национальных проектов.

"Ускорение экономического роста до 2-3% к 2022 году возможно по мере реализации комплекса мер правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов", - говорится в сообщении.

При этом на данный момент темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий Банка России, отметили в ЦБ.

Также регулятор указал, что увеличение государственных расходов, включая расходы инвестиционного характера, во второй половине 2019 года окажет поддержку экономическому росту.

"В первом полугодии бюджетная политика оказала сдерживающее влияние на динамику экономической активности. Это отчасти связано с более медленной, чем ожидалось, реализацией запланированных правительством национальных проектов", - добавили в ЦБ.

Инфляционные риски

Инфляционные риски, связанные с динамикой заработных плат и ценами на отдельные продовольственные товары, остаются умеренными, отмечается в пресс-релизе ЦБ.

"Оценка Банком России рисков, связанных с динамикой заработных плат и цен отдельных продовольственных товаров, возможными изменениями в потребительском поведении, существенно не изменилась. Эти риски остаются умеренными", - отмечается в сообщении ЦБ.

Ранее ЦБ сообщал, что в реальном выражении заработная плата в июне и июле выросла на 2,9% и 3,5% соответственно. По оценкам регулятора, в III квартале 2019 года ее рост составит 3-3,5% в годовом выражении.

Влияние на темпы инфляции

Параметры бюджетной политики, в том числе решение об использовании ликвидной части Фонда национального благосостояния (ФНБ), могут оказать влияние на среднесрочную динамику инфляции, добавили в Банке России.

"На среднесрочную динамику инфляции также могут оказать влияние параметры бюджетной политики, в том числе решения об использовании ликвидной части Фонда национального благосостояния сверх порогового уровня в 7% ВВП", - говорится в сообщении. С учетом фактической динамики инфляции Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,2-4,7% до 4,0-4,5%.