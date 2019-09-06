Регионы ЦФО больше всего инвестпроектов предлагают в сфере производства стройматериалов

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Регионы Центрального федерального округа (ЦФО) больше всего инвестиционных проектов предлагают в сфере производства строительных материалов, такие данные содержатся в карте инвестиционных проектов, созданных полпредством ЦФО и презентованном на Восточном экономическом форуме. В этой сфере может быть реализовано 20 проектов на общую сумму 146 млрд рублей.

Инвестиционный совет, созданный в ЦФО в июне, сформировал портфель предложений из 208 проектов на общую сумму 1 трлн рублей, сообщал ТАСС полномочный представитель президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. Проекты распределены на 12 отраслей и нанесены на карту округа. Инвестор может принимать решение на основе таких данных как заработная плата в регионах, доля возвратного капитала, удаленность от рынков сбыта, меры государственной поддержки.

"Строительные материалы: объем рынка - 1,7 трлн рублей, объем инвестиций - 146 млрд рублей, 20 проектов", - говорится в документе.

В Белгородской области может быть построен завод по производству керамического кирпича, стоимостью 1,6 млрд рублей, в Орловской - предприятие фарфоровых изоляторов для обеспечения потребностей в электроэнергетике мощностью 4 тыс. т в год, объем инвестиций - 1,4 млрд рублей. В Костромской области, по данным инвестпортфеля, может расположиться завод керамических материалов, рассчитанный на 15 млн штук керамического камня в год, стоимостью 1,06 млрд рублей. В качестве перспективных регионов для развития этой отрасли также рассматриваются Калужская, Смоленская, Белгородская и Владимирская области.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.