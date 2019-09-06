Минфин назвал условием получения НПЗ новой господдержки исполнение прежних обязательств

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минфин надеется, что новые стимулы для нефтепереработки в России позволят увеличить инвестиции в отрасль до 250-300 млрд рублей в год, а также повысить выход светлых нефтепродуктов до 75-80%. Но для получения субсидий, заводы должны выполнить обязательства по ранее заключенным соглашениям с Минэнерго. Об этом ТАСС сообщил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов.

"Это мера стимулирования модернизации действующих НПЗ, которые уже получают обратный акциз. НПЗ, которые для получения обратного акциза заключили соглашение с Минэнерго о налаживании производства светлых нефтепродуктов или инвестициях в модернизацию на 60 млрд рублей, сначала должны исполнить эти обязательства, а уже потом - претендовать на повышающих коэффициент и заключать новое соглашение на 30 млрд рублей", - сказал он.

Ранее правительство поручило Минфину, Минэнерго и другим ведомствам до 16 сентября представить законопроект о новых стимулирующих мерах для НПЗ. В частности, предлагается ввести дополнительный инвестиционный коэффициент в размере 1,3 к ставке обратного акциза для тех заводов, которые заключат инвестсоглашения с Минэнерго на сумму не менее 30 млрд рублей. По мнению Сазанова, эта мера позволит обеспечить инвестиции в переработку нефти в 250-300 млрд рублей ежегодно и к 2025 году нарастить выход светлых нефтепродуктов до 75-80%.