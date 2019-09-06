ЕС и Россия договорились провести встречу с Украиной по газу до конца сентября

БРЮССЕЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Евросоюз и Россия договорились провести с Украиной трехстороннюю министерскую встречу по газу до конца сентября. Об этом написал в пятницу в Twitter зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович. По его словам, точная дата переговоров будет объявлена после консультаций с украинской стороной

"Провел хорошие переговоры с министром энергетики РФ [Александром] Новаком. Мы договорились провести трехсторонние министерские переговоры до конца этого месяца. Точная дата будет объявлена вскоре, после переговоров с украинской стороной", - сообщил он.

Ранее источник в ЕК сообщил ТАСС, что Новак предлагал России и Украине провести эти переговоры 16 сентября, затем Еврокомиссия сделала предложение провести в период с 16 по 22 сентября. Главной темой переговоров станет обсуждение условий поставок и транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 2020 года, то есть после завершения действующего транзитного контракта.

Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на десять лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской ГТС. Это должно обеспечить Киеву поступления от России в размере до 3 млрд долларов в год в качестве оплаты за транзит.

Россия предлагает просто продлить на год действующий контракт, учитывая неопределенность ситуации на Украине и подходящее к завершению строительство "Северного потока - 2".