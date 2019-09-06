Лермонтовский ГМЗ вложит в развитие производства несколько миллиардов рублей

ЛЕРМОНТОВ /Ставропольский край/, 6 сентября. /ТАСС/. Гидрометаллургический завод (ГМЗ), который является градообразующим предприятием города Лермонтова Ставропольского края, в течение нескольких лет планирует модернизировать производство, на эти цели будут направлены несколько миллиардов рублей, сообщил журналистам в пятницу руководитель проекта по финансовому оздоровлению группы предприятий, в которую входит ГМЗ, Андрей Коробов.

В пятницу предприятие запустило обновленный участок по производству монокалийфосфата, что позволит вдвое увеличить производственные мощности, до 1,5 тыс. т продукции в месяц.

"В целом предприятие готовится к масштабным инвестициям. Стратегия будет дописана. Объем инвестиций, мы говорим о нескольких миллиардах рублей. <...> Это длинная программа. Думаю, что это несколько лет", - сказал Коробов.

По его словам, в частности, будут наращиваться темпы выпуска монокалийфосфата. "Ключевые параметры: мы продолжим свою работу с увеличением производства монокалийфосфата, потому что это уникальная технология и она была разработана и исключительно используется только на этом предприятии. Она уникальна не только в России, мы единственные производители, но и во всем мире. Поэтому мы сфокусируемся на увеличении мощностей этой линии", - добавил он.

Коробов также отметил, что будет увеличен объем переработки апатита. "На начальном цикле производства экстракта фосфорной кислоты будут тоже сделаны серьезные изменения, которые позволят увеличить объем перерабатываемого апатита. То есть качество извлечения фосфора из сырья мы планируем значительно поднять. Поскольку важной задачей является безотходность производства, мы находимся в рекреационной зоне, будем работать над тем, чтобы тоже перерабатывать", - сказал он.

Коробов отметил, что ведется работа по переработке фосфогипса, в том числе в строительные материалы. Сроки реализации проекта будут сокращены. "На предприятии разработан спецподход к реализации таких проектов, сокращены сроки. Нам не нужно покупать лицензии, они у нас свои. Думаю, что время внедрения новых технологий будет коротким", - сказал он.

Производство на ГМЗ

ГМЗ входит в группу предприятий по производству минеральных удобрений и лигатур в Лермонтове, выпускает шесть видов продукции, включая монокалийфосфат - высокоэффективное водорастворимое удобрение. Деятельность входящих в группу заводов была остановлена в конце 2017 года до прихода нового инвестора в 2018 году. Общая сумма задолженности группы на сегодняшний день составляет свыше 5 млрд рублей.

Производство на ГМЗ было запущено в ноябре 2018 года. В декабре 2018 года на ГМЗ введена процедура наблюдения, что позволило разморозить счета компаний и структурировать список кредиторов. Объем совокупных инвестиций в предприятия группы составляет порядка 3 млрд рублей.