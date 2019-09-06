Компания Tencent будет работать над построением цифровой среды на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 6 сентября. /ТАСС/. Инвестиционная холдинговая компания Tencent и южная китайская провинция Хайнань будут углублять стратегическое сотрудничество в целях построения на острове более совершенной цифровой среды. Об этом заявил вице-президент компании Чжан Шусян на состоявшейся в городе Хайкоу конференции, посвященной инвестиционному сотрудничеству индустриальных парков в проектах пилотной зоны свободной торговли и порта свободной торговли на Хайнане.

"Вслед за сотрудничеством по конкурентоспособным отраслям, а также планированием и ускорением развития цифровых городов в провинции Хайнань, стратегическое взаимодействие между Tencent и Хайнанем приобрело диверсифицированный характер. Пространство для сотрудничества постоянно расширяется", - цитирует его слова местный информационный портал "Наньхайван".

Чжан Шусян полагает, что одна из основных причин, по которой многие компании, включая Tencent, стремятся инвестировать в развитие этой китайской провинции, заключается в гармоничных отношениях между властями и предприятиями, а также благоприятной деловой среде. Ранее Tencent и власти провинции Хайнань договорились о наращивании взаимодействия по развитию на острове технологий умного города, продвижении сотрудничества в промышленной и космической сферах.

В течение последнего года власти Хайнаня активно работают над строительством и продвижением пилотной зоны свободной торговли, о создании которой председатель КНР Си Цзиньпин объявил в апреле 2018 года на праздновании 30-й годовщины учреждения островной провинции и особой экономической зоны Хайнань.

Согласно плану властей, создание пилотной зоны придаст импульс процессам глобализации экономики острова и повысит привлекательность китайской провинции для иностранных инвесторов. Ожидается, что к 2050 году Хайнань превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, в составе которого - зона свободной торговли, кампусы лучших университетов, самые современные научные лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.