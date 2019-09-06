Минфин предложил ограничить финансирование госконтрактов из неиспользованных средств

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минфин предложил ограничить финансирование госконтрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг за счет неиспользованных остатков бюджетных средств. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства РФ "О внесении изменений в Положение о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета".

"Изменения, предусмотренные проектом постановления, предусматривают ограничение перечня государственных контрактов, на исполнение обязательств по которым могут быть увеличены в текущем финансовом году лимиты бюджетных обязательств в объеме неиспользованных остатков средств федерального бюджета, <...> в том числе за счет государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключенных после 1 декабря <...>, а также контрактов на исполнение обязательств, по которым в отчетном финансовом году доводились дополнительные лимиты бюджетных обязательств", - говорится в документе.

Кроме того, Минфин предлагает исключить возможность по решению правительства и президента продлевать срок исполнения обязательств по указанным госконтрактам за счет дополнительных лимитов бюджетных обязательств.

Минфин проанализировал показатели исполнения бюджета по расходам и зафиксировал существенный рост неиспользованных бюджетных ассигнований, а также рост неисполненных обязательств получателей средств бюджета, которые приводят к увеличению дефицита бюджета.

Отмечается, что проект постановления должен повысить финансовую дисциплину получателей бюджетных средств при исполнении ими обязательств, а также обеспечить стабильность и предсказуемость бюджетной политики в области межбюджетных отношений.