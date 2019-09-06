Вологодские власти получили 1,5 млрд рублей на возведение моста в Череповце

ВОЛОГДА, 6 сентября. /ТАСС/. Вологодская область из федерального бюджета получила 1,5 млрд рублей на строительство второго моста через реку Шексну в моногороде Череповце. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"Подписано распоряжение правительства РФ, в котором расписаны цифры о финансировании по линии Минтранса РФ строительства нового мостового сооружения на сумму 1,5 млрд рублей. Данная инициатива позволит нам ускорить процесс финансирования объекта, закончить его возведение в августе 2022 года", - привела пресс-служба слова первого заместителя губернатора, председателя правительства области Антона Кольцова.

По его словам, "если федеральные транши будут поступать и далее, средства областного бюджета, прописанные в контракте на строительство моста, будут высвобождаться, что позволит направлять ресурсы на другие важные и нужные социальные объекты инфраструктуры".

Средства выделены по государственной программе "Развитие транспортной системы России". Это крупнейший инфраструктурный проект Череповца за последние 40 лет и один из крупнейших проектов области. Мост в шесть полос свяжет Зашекснинский и Зареченский районы Череповца и выведет за пределы центральных улиц города транзитный транспорт, направляющийся из Санкт-Петербурга в сторону Москвы, Рыбинска и Ярославля.

Первоначально сдать объект стоимостью 16,5 млрд рублей планировалось в 2025 году, но затем власти договорились с подрядчиками завершить строительство к 15 августа 2022 года. К этому же сроку будут построены все подходы к мосту с обеих сторон.