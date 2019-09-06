Украина повторно выставит на продажу акции принадлежащего России Проминвестбанка

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Украинская фондовая биржа ПФТС (Первая фондовая торговая система) 20 сентября проведет повторный аукцион по продаже акций Проминвестбанка (ПИБ) - украинской "дочки" российской госкорпопрации ВЭБ.РФ - со снижением стартовой цены. Об этом сообщается в пятницу на сайте биржи.

Ранее государственная исполнительная служба Украины арестовала акции ПИБ, после чего выставила их на аукцион, который был назначен на 28 августа 2019 года. Стартовая стоимость пакета акций составляла около $20 млн, однако биржа ПФТС не получила ни одной заявки на участие в аукционе.

"20 сентября 2019 года на Фондовой бирже ПФТС состоится аукцион по продаже ценных бумаг, на которые обращено взыскание. На торги выставлено свыше 5 млн штук акций Проминвестбанка (99,7726% уставного капитала)", - говорится в сообщении. Сниженная начальная стоимость пакета составляет 399 млн гривен (около $15,8 млн).

ВЭБ.РФ считает действия украинских властей в отношении его "дочки" незаконными, и эту позицию в августе поддержал арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, который запретил Украине продавать акции банка и обязал ее компенсировать арбитражные издержки российской стороне.

На Украине с марта 2016 года действуют санкции против банков с российским государственным капиталом, в том числе Проминвестбанка.