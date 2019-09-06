В Минфине сообщили, что новых налогов для водителей карпулинга не будет

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Новые налоги для водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов - вводится не будут. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина.

"Минфин России не предлагает вводить никаких новых налогов для водителей, использующих сервисы совместных поездок. Согласно Налоговому кодексу, любой доход физического лица облагается налогом в размере 13%. И в данном случае нет исключений. То есть по действующему законодательству, если водитель получает доход, соответственно, самостоятельно уплачивает НДФЛ. Никаких новаций в части уплаты и взимания этого налога Минфин не предлагает. Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет", - говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, если водитель зарегистрируется как плательщик налога на профессиональный доход, то налоговая ставка составит 4%.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на соответствующий ответ Минфина на запрос Ассоциации региональных пассажирских перевозчиков России (РПП) сообщила, что Минфин РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга, что может увеличить стоимость таких перевозок минимум на 13%.