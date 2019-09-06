МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России в первые месяцы 2020 года прогнозируется на уровне 3,5-4%. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"Годовая инфляция уже приблизилась к 4%. Мы оцениваем, что по итогам года она сложится в диапазоне 4-4,5%. При этом в первые месяцы следующего года инфляция прогнозируется в интервале 3,5-4%", - сказала она.

Банк России прогнозирует рост кредитования организаций на 7-10%, населения - на 15-20% по итогам 2019 года. "Наряду со снижением процентных ставок происходит смягчение неценовых условий в части сроков и объема. Смягчение денежно-кредитных условий, как ценовых, так и неценовых, способствует расширению кредитования. Кредитование организаций, по нашим оценкам, в этом году вырастет на 7-10%, а населения - на 15-20%", - отметила она.

Пересмотр диапазона нейтральной ставки

Банк России допускает возможность пересмотра диапазона нейтральной ставки, однако необязательно, что такая переоценка произойдет, сообщила Набиуллина.

"Что касается диапазона нейтральности <...> Возможность пересмотра есть, но необязательно он будет. Мы просто хотели подчеркнуть, потому что мы вошли именно в эту зону нейтральности, которую оценивали раньше", - сказала она.