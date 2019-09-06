Силуанов заявил о наличии оснований для дальнейшего снижения ключевой ставки

ГОРКИ, 6 сентября. /ТАСС/. Основания для дальнейшего снижения ЦБ РФ ключевой ставки есть. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании решил снизить ключевую ставку до уровня 7% годовых на фоне замедляющейся инфляции.

"Это было ожидаемым, мы видим снижение инфляции и Центральный банк в своем коммюнике объявил о том, что это возможно не последнее снижение. Мы ждем дальнейших решений ЦБ в этом направлении", - сказал он.

"Основания для снижения ставки - они все собственно на лицо. В первую очередь, это более низкие темпы инфляции, чем мы ожидали в первоначальном прогнозе", - добавил министр.

Силуанов отказался прогнозировать, до какого уровня ключевая ставка могла бы быть снижена до конца года. "Какой уровень - определяет по законодательству Центральный банк", - ответил он на просьбу, спрогнозировать возможный уровень ключевой ставки к концу текущего года.