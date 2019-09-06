Правительство утвердило концепцию создания Государственной единой облачной платформы

ТАСС, 6 сентября. Правительство РФ утвердило концепцию создания Государственной единой облачной платформы (ГЕОП), которая предусматривает поэтапный перевод информационных систем органов государственной власти и органов местного самоуправления в ГЕОП. Об этом говорится распоряжении, опубликованном в пятницу на сайте кабмина.

ГЕОП - экосистема аккредитованных сервисов и поставщиков информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, которые соответствуют установленным уполномоченными органами требованиям к информационной безопасности и качеству оказания соответствующих услуг. Отмечается, что это позволит повысить эффективность использования информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, созданной для предоставления госуслуг в электронной форме.

Перевод информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов власти в ГЕОП позволит повысить эффективность использования и развития информационных систем потребителей данных услуг. Концепция была разработана Минкомсвязью РФ в рамках реализации федерального проекта "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика РФ".