ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности России

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в настоящее время рисков для финансовой стабильности России нет.

"Сейчас нет рисков финансовой стабильности", - сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Публикация сценариев развития экономики

Она уточнила, что Банк России намерен публиковать базовые прогнозные сценарии развития экономики четыре раза в год, рисковые сценарии - один раз в год.

"Решение по ключевой ставке основывается на нашем базовом макроэкономическом прогнозе, а также на анализе факторов неопределенности и рисков именно для базового прогноза, поэтому базовый сценарий мы продолжим публиковать четыре раза в год в пресс-релизе и в докладе о денежно-кредитной политике после опорных заседаний, - сказала она. - А вот наши дополнительные сценарии с высокими ценами на нефть и рисковые, которые предполагают их резкое глубокое снижение, мы будем публиковать в том же представлении, что и базовый сценарий, но один раз в год - в основных направлениях единой государственной денежно-кредитной политики".

Как пояснила глава ЦБ, изменение подхода к публикации прогнозных сценариев связано с тем, что суть этих сценариев остается практически неизменной от заседания к заседанию. "Основные направления на 2020-2022 годы будут опубликованы в ближайший понедельник", - добавила она.

Подход к оценке рисков без рейтингов

Анализ Центрального банка показал, что подход к оценке рисков без рейтингов более адекватен текущей ситуации и позволяет банкам кредитовать больше компаний, сообщила Набиуллина.

"Мы протестировали и промониторили, как это скажется на банковской системе и на корпоративном кредитовании. И по результатам такого анализа и дополнительных дискуссий, мы остались на той же позиции, на которой и были. И считаем, что подход без рейтингов более адекватен нынешней ситуации и позволяет, в том числе лучше оценивать риски, связанные с корпоративным кредитованием и дает возможность кредитовать более широкий круг предприятий, нежели только предприятия, которые имеют высокие рейтинги", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос о системе оценки рисков.

При этом глава ЦБ отметила, что дискуссия вокруг оценки рисков привела к тому, что Минэкономразвития и Минфин предложили ускорить переход системно значимых кредитных организаций на продвинутый подход.

"Лучший подход, когда банк на базе своих данных, учитывая свой риск-аппетит, оценивает свои риски и мы валидируем эти методики", - сказала Набиуллина. Пока на такой подход в России перешли только два банка, отметил она.

Ранее совет директоров Банка России впервые с 2014 года понизил ключевую ставку до уровня 7% годовых на фоне замедляющейся инфляции. Как отметил регулятор, оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки планируется при развитии ситуации в соответствии с базoвым прогнозом.

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