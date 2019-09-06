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РЖД оштрафовали на 1,6 млн рублей за нарушения при строительстве станции в Москве

По результатам проверки прокуратурой в отношении РЖД возбудили три дела об административных правонарушениях

МОСКВА, 6 сентября ./ТАСС/. ОАО "Российские железные дороги" оштрафовано на 1,6 млн рублей за нарушение градостроительного законодательства, говорится в сообщении пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Поводом для проверки послужило обращение о нарушениях законодательства при проведении строительных работ остановочного пункта "Щукинская" Рижского направления Московской железной дороги. "Установлено, что в нарушение требований градостроительного кодекса РФ РЖД допустило строительство объектов капитального строительства в отсутствие полученных в установленном порядке разрешений, не были соблюдены сроки направления в уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора федеральный орган исполнительной власти извещения о начале строительства, допущены иные нарушения", - говорится в сообщении.

По результатам проверки прокуратурой в отношении РЖД возбуждено три дела об административных правонарушениях, назначены штрафы на 1 млн 600 тыс. рублей, отметили в ведомстве.

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