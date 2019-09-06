Набиуллина назвала неудовлетворительной динамику реальных доходов россиян

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Динамика реальных доходов россиян неудовлетворительна. Эта проблема должна решаться на базе устойчивого экономического роста, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания сoвета директоров.

"К сожалению, динамика реальных доходов неудoвлетворительная. Наши оценки здесь близки oценкам Минэкономразвития на этот год. Безуслoвно, проблема реальных доходов дoлжна, прежде всего, решаться на базе устойчивого экoномического роста", - сказала она.

Также Набиуллина назвала основные факторы, влияющие на доходы населения.

"На реальные доходы влияет множество факторов, в том числе сколько люди платят по кредитам. Мы прекрасно это понимаем. Но, тем не менее, основной фактор, который влияет на доходы населения, - это экономическая активность, рост производительности труда, эффективная реализация инвестпроектов", - добавила глава ЦБ.

По оценке Минэкономразвития, рост реальных располагаемых доходов россиян на фоне увеличения процентных платежей и слабости совокупного спроса в 2019 году приблизится к нулевой отметке, достигнув лишь 0,1%. Ранее МЭР прогнозировало их рост на 1%. В 2020 году на фоне усиления экономического роста и инвестиционной активности доходы, как отмечается в макропрогнозе, увеличатся на 1,5%.