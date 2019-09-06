В Оренбурге запустили производство уникальных буровых установок для добычи алмазов

ОРЕНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Оренбургский завод бурового оборудования запустил в производство уникальную взрывозащищенную подземную буровую установку ZBO U7ex, предназначенную для алмазодобывающей компании - ПАО "Алроса". Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства Оренбургской области.

Алмазы Анабара и люди, которые их добывают.

Алмазы Анабара и люди, которые их добывают. Как живет вахтовый поселок на севере Якутии

"Сегодня на предприятии завершился серьезный машиностроительный проект - запущена в производство новая взрывозащищенная подземная буровая установка ZBO U7ex. Установка не имеет аналогов по своим рабочим параметрам и предназначена для крупнейшей алмазодобывающей компании России и мира - АК "Алроса" (ПАО), добывающей 95% алмазов России и дающей 27% от мирового объема добычи алмазов", - отмечается в сообщении.

По информации завода бурового оборудования, ZBO U7ех разработана специально для шахт с особо сложными и опасными условиями, корпус установки защищен от детонирования метана. Установка оснащена системой дистанционного управления. Ее главная задача - выполнить работу без риска для жизни и здоровья проходчиков.

"Западные компании, занимающиеся производством оборудования для геологоразведки, взрывозащищенных установок с подобными параметрами не собирают. В России аналогов ZBO U7ex также не выпускают", - говорится в сообщении.

В церемонии торжественного запуска в производство уникальной буровой установки принял участие врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер. Он отметил профессионализм сотрудников и высокий потенциал предприятия и пожелал, чтобы завод за ближайшие 2-3 года вырос минимум в два раза.

На ОАО "Завод бурового оборудования" работают более 240 человек. Предприятие производит бурильные трубы, буровой инструмент и технику для геологоразведки и добычи твердых полезных ископаемых, а также буровые установки различного типа. Продукция завода известна на всей территории России, в странах СНГ и дальнего зарубежья.