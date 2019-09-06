Титов заявил, что в деле бизнесмена Локтионова "восторжествовала справедливость"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов назвал прекращение уголовного дела о мошенничестве в отношении бывшего вице-президента "Роснефти" Анатолия Локтионова из-за отсутствия состава преступления торжеством справедливости.

"Около года назад Анатолий Локтионов вернулся в Россию в надежде, что "справедливость восторжествует", и она восторжествовала в полной мере. В отношении него не просто прекратили уголовное дело в связи с отсутствием состава преступления, но даже оставили право на реабилитацию. Ошибки прошлого постепенно устраняются, и думаю, что дальше будет успешнее", - сказал бизнес-омбудсмен, слова которого приводит его пресс-служба.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество в особо крупном размере") в отношении Локтионова, который занимал пост вице-президента "Роснефти" с 1998-го по 2004 год, было возбуждено в Краснодаре в 2010 году. Его обвиняли в хищениях более 100 млн рублей у акционера девелоперской компании DB Development Дмитрия Гаркуши. Сам бизнесмен называл дело заказным и указывал, что возбудившие его следователи сами были осуждены еще в 2016 году. В 2013 году предприниматель был объявлен в федеральный розыск, а с 2016 года - в международный.

В прошлом году Локтионов стал участником так называемого лондонского списка Бориса Титова, а в ноябре того же года вернулся из Великобритании в Россию под гарантии Генеральной прокуратуры о неприменении ареста.