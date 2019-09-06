СМИ: Exxon Mobil не заключала соглашение о продаже активов на шельфе Норвегии

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Американская нефтегазовая компания Exxon Mobil не подписывала договор о продаже активов на норвежском континентальном шельфе и лишь заключила соглашение о проведении переговоров по этому вопросу. Об этом в пятницу сообщил портал E24 со ссылкой на компанию.

В четверг агентство Reuters сообщило, что Exxon Mobil планирует осуществить сделку на $4 млрд.

"Можем подтвердить, что между Exxon Mobil и [норвежским оператором] Vaar Energi заключено эксклюзивное соглашение о продолжении переговоров на тему покупки активов Exxon Mobil на норвежском континентальном шельфе. Финальное соглашение о продаже подписано не было. Предприятия в Норвегии никак не затронуты", - заявила порталу пресс-секретарь компании Анне Фоугнер.

По ее словам, ранее распространенная в СМИ информация была "отчасти неточной". Фоугнер также рассказала, что переговоры уже находятся на той стадии, когда в них не участвуют другие компании.

Exxon Mobil начала работать в Норвегии более 100 лет назад. В 2017 году активы компании в Норвегии обеспечили добычу на уровне 170 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.