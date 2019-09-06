В отношении Facebook начали антимонопольное расследование

ТАСС, 6 сентября. Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс заявила, что возглавит проведение антимонопольного расследования в отношении деятельности компании Facebook. Об этом говорится в опубликованном в пятницу на официальном сайте генпрокурора пресс-релизе.

Расследование, целью которого станет выявление случаев нарушения правил конкуренции Facebook в связи с доминированием компании на рынке услуг, будет проводиться командой генеральных прокуроров из штатов Колорадо, Айова, Небраска, Северная Каролина, Огайо и округа Колумбия.

"Даже крупнейшая социальная сеть в мире должна подчиняться закону и уважать потребителей, - приводятся в релизе слова Летиции Джеймс. - Я горда сообщить, что возглавлю двухпартийную команду генеральных прокуроров в расследовании в отношении Facebook случаев подавления конкуренции и создания рисков для потребителей".

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что антимонопольное расследование в отношении другого американского гиганта Google будет проводиться под руководством генерального прокурора Техаса Кена Пэкстона. О нем будет объявлено в понедельник, 9 сентября.

В июле стало известно о том, что власти Соединенных Штатов готовятся начать масштабное расследование в отношении Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе расследования будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и Министерством юстиции, которое займется Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.

Как информировала в августе газета The Wall Street Journal, группа прокуроров провела в июле встречу с представителями Министерства юстиции, на которой обсуждались возможные нарушения крупными корпорациями, после чего было принято решение о проведении антимонопольного расследования.