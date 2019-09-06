E&Y запустила цифровые решения для энергетики на базе Microsoft Azure

ТАСС, 6 сентября. Компания Ernst & Young объявила о запуске двух цифровых решений на базе облачной платформы Microsoft Azure, призванных помочь энергетическим компаниям повысить производительность и эффективность процесса принятия решений, сообщил ресурс PRNewswire.

Первое представленное решение - платформа EY Digital Energy Enablement Platform (DEEP), позволяющая интегрировать процессы по всей цепочке создания стоимости в нефтегазовой отрасли. EY DEEP охватывает комплексное проектирование скважин, оптимизацию добычи и технического обслуживания, управление цепочками поставок и финансовое моделирование.

IoT-платформа EY UtilityWave, в свою очередь, позволяет объединить существующие системы и устройства, подключенные к интернету вещей, и прочие источники данных, повышая качество контроля сети и вероятность своевременной идентификации возможных проблем.