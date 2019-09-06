Alibaba может начать онлайн-продажи товаров из России в Китай в 2020 году

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Китайский гигант интернет-торговли Alibaba планирует открыть онлайн-площадку для продажи товаров из РФ в Китай в 2020 году. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил ТАСС источник.

"Все, что сейчас продается в Китае из российской продукции, было завезено в КНР через сделки B2B ("бизнес для бизнеса" - прим. ТАСС). Но это не экспорт посредством электронной торговли в чистом виде, - сказал он. - Alibaba планирует запустить первую такую площадку в следующем году. До этого времени компании предстоит понять, как необходимо выстроить обратную логистику".

По словам собеседника агентства, в сфере электронной торговли существуют определенные проблемы при доставке грузов из РФ в Китай, так как логистика не выстроена.

"В настоящее время экспорта из России посредством электронной торговли в реальности не существует. Что такое электронная торговля? Это человек на сайте что-то заказал, оплатил, и ему доставляют товар. Но все это сделано посредством одного сайта. На экспорт в России работают только eBay и некоторые категории товаров у Ozon, но они поставляют продукцию в основном в США", - уточнил он.

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работающая в сфере электронной торговли. У группы есть собственная электронная платежная система Alipay, компании принадлежат несколько дочерних интернет-площадок: Alibaba, AliExpress, Tmall и Taobao, а также дочерние предприятия, занимающиеся разработками в сфере облачных технологий - Alibaba Cloud и искусственного интеллекта - AI Labs. Согласно официальным данным, порядка 86% выручки Alibaba Group составляет интернет-коммерция.