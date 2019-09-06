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Набиуллина ответила на критику Дерипаски в адрес ЦБ

Ранее бизнесмен заявил, что Банк России наделен слишком большим количеством полномочий и не справляется с ролью мегарегулятора

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Центральный банк работает в соответствии с законом, который определяет его функции и полномочия. Так глава регулятора Эльвира Набиуллина прокомментировала на брифинге в пятницу слова бизнесмена Олега Дерипаски о том, что часть полномочий и функций ЦБ необходимо передать Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

"Что касается Центрального банка и реформы Центрального банка, есть закон, который определяет наши полномочия, и мы в соответствии с этим законом работаем", - сказала она.

Дерипаска на сессии Восточного экономического форму (ВЭФ) заявил о необходимости внести изменения в кредитно-денежную политику РФ, в частности, предложил передать наблюдение за конкурентоспособностью в банковском секторе ФАС. По его мнению, ЦБ наделен слишком большим количеством полномочий и не справляется с ролью мегарегулятора.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаДерипаска, Олег Владимирович
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