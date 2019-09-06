В Минэнерго считают, что новые стимулы для НПЗ могут привлечь более 150 млрд рублей

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Новые меры поддержки нефтеперерабатывающего сектора, одобренные правительством для стимулирования увеличения глубины переработки, позволят сделать рентабельным ввод более 40 млн тонн таких мощностей. Такую оценку озвучил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, чьи слова передала ТАСС пресс-служба министерства.

"Наш расчет показывает, что мера может сделать рентабельной установку более 40 млн тонн дополнительных углубляющих мощностей, что дополнительно принесет в сегмент переработки более 150 млрд рублей ежегодных инвестиций. Это означает прирост выхода светлых [продуктов] на 10 процентных пунктов и рост ВВП за счет выпуска продуктов с более высокой добавленной стоимостью", - сказал Сорокин.

По словам замминистра, курирующего отрасль, в сегменте переработки нефти удалось частично провести модернизацию мощностей с достижением выхода светлых нефтепродуктов в 67-68%. "Однако в силу ряда причин, включая изменение макропараметров, модернизация на части заводов перестала быть экономически привлекательной - углубляющие установки не окупаются в текущих условиях", - отметил он.

Правительство поручило Минфину, Минэнерго и другим ведомствам до 16 сентября представить законопроект о новых стимулирующих мерах для НПЗ. В частности, предлагается ввести дополнительный инвестиционный коэффициент в размере 1,3 к ставке обратного акциза для тех заводов, которые заключат инвестсоглашения с Минэнерго на сумму не менее 30 млрд рублей. Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года, срок действия стимулов - 10 лет.

Сорокин пояснил, что перечень установок с более глубокой переработкой будет прописан в инвестиционных соглашениях между компаниями и Минэнерго.

"Повышенный обратный акциз позволит существенно повысить привлекательность модернизации, что в свою очередь приведет к увеличению выхода светлых продуктов", - уверен он.

Позиция Минфина

Обычно дискутирующие между собой Минэнерго и Минфин оказались единодушны в вопросе новых мер поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина России Алексей Сазанов заявил ТАСС, что "механизм с повышающим инвестиционным коэффициентом должен сработать".

Цель Минфина - обеспечить инвестиции в переработку нефти в объеме 250-300 млрд рублей в год, пояснил он. При этом выход светлых нефтепродуктов к 2025 году должен вырасти до 75-80%, что соответствует европейским меркам.

Он особо подчеркивал, что инвестиции должны быть в углубляющие процессы переработки нефти, такие как гидрокрекинг, каткрекинг, замедленное коксование, "инвестиции в процессы, направленные на преобразование темных нефтепродуктов в светлые".

Главным условием для получения новых субсидий он называл выполнение прежде заключенных с Минэнерго соглашений о модернизации. Речь идет о договоренностях, подписанных между девятью НПЗ и Минэнерго в начале 2019 года, по которым компании могут претендовать на получение обратного акциза при выполнении инвестиционных обязательств.

Соглашения были подписаны с такими заводами как "Нефтехимсервис", "Новошахтинский НПЗ", "Афипский НПЗ", "Танеко", "Орскнефтеоргсинтез", "Антипинский НПЗ", "Марийский НПЗ", "Ильский НПЗ" и "Славянск ЭКО".

Общий объем инвестиций в установки вторичной переработки в рамках программ модернизации указанных НПЗ за 2015-2026 годы должен составит около 300 млрд рублей. Заводы обязались до 2026 года ввести в строй 13 установок вторичной переработки нефти, что позволит увеличить производство бензина класса 5 более чем на 3 млн тонн в год.