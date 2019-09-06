Роспатент поддержал право производителей сыра из Адыгеи на бренд

Ранее сообщалось, что компания "Умалат" Брянской области подала заявление в Палату по патентным спорам о прекращении действия правовой охраны свидетельства на исключительные права на бренд адыгейского сыра предприятиями Адыгеи. Компания отстаивает свои права на производство мягкого адыгейского сыра в судах.

"Палата по патентным спорам отказалась прекращать действие свидетельств об исключительном праве на наименование места происхождения товара (НМПТ) "Сыр адыгейский", выданных компаниям из Адыгеи. Решения опубликованы на сайте Роспатента. В очередной раз подтверждена законность правовой охраны главного бренда республики", - сказала Черносмага.

На сегодня есть определение Верховного суда РФ, который в январе 2018 года признал право на использование бренда "Сыр адыгейский" за производителями Адыгеи. Свидетельства на право выпускать адыгейский сыр выданы девяти предприятиям республики, которые планируют наращивать производство, в частности, за счет модернизации, добавила юрисконсульт.

Комментариями остальных сторон ТАСС не располагает.

Судебная тяжба о праве на использование бренда адыгейского сыра

Несколько адыгейских компаний и Союз производителей продукции "Сыр адыгейский" настаивали на том, чтобы "Умалат" изъял из оборота производимый им мягкий адыгейский сыр, уничтожил его и в дальнейшем не использовал наименование "Сыр адыгейский".

Однако своим решением Арбитражный суд Брянской области в марте 2019 года фактически признал право на использование брянской компанией бренда "Сыр адыгейский", несмотря на то, что в январе 2018 года Верховным судом РФ вынесено окончательное решение о признании за молочными заводами Адыгеи исключительных прав на бренд. Производители сыра из Адыгеи подали иск в Арбитражный суд Брянской области о защите от незаконного использования бренда, но брянский суд отказал им в удовлетворении. Суд по интеллектуальным правам (СИП) в июне поддержал производителей сыра из Адыгеи, отменив решение Арбитражного суда Брянской области.

Об адыгейском сыре

Впервые адыгейский сыр в промышленных масштабах начали производить в 1968 году на Шовгеновском молокозаводе. Сегодня правом выпускать "Сыр адыгейский" обладают пять заводов, расположенных в республике - Шовгеновский, Гиагинский, Тамбовский, Красногвардейский и Адыгейский.

Благодаря реконструкции предприятий мощности молокозаводов увеличились на 37%, и в 2018 году производство сыров всех видов составило 13,6 тыс. тонн, что на 7% больше, чем произведено в 2017 году. К 2021 году производство адыгейского сыра должно составить 16,4 тыс. тонн.