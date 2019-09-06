Стали известны европейские страны с самым дорогим и дешевым алкоголем

БРЮССЕЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Евросоюз назвал страны с самыми высокими и самыми низкими ценами на спиртную продукцию. Анализ цен на алкоголь опубликовало в пятницу статистическое агентство Европейского союза - Евростат.

Согласно среднему статистическому индексу на алкогольные напитки, который высчитывается на основе цен на крепкие спиртные напитки, вино и пиво, рекордсменом по этому показателю в странах Евросоюза выступает Финляндия, алкогольный индекс которой составляет 182 пункта. На втором месте - Ирландия (177), на третьем - Швеция (152).

Самым же дешевым алкоголем могут похвастаться Венгрия (77), Болгария и Румыния (по 74 пункта). Главные производители вина в Европе - Франция (100) и Италия (94) разместились в середине рейтинга.

Евростат также отметил, что, несмотря на существующий в ЕС единый рынок, в том числе аграрной и пищевой продукции, цены на алкоголь между первыми и последними странами этого рейтинга различаются более чем в два раза.