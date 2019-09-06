Северная Осетия увеличит производство товарной рыбы до 30 тыс. тонн в год

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 сентября. /ТАСС/. Климат и темпы развития бизнеса в Северной Осетии позволяют увеличить производство товарной рыбы с 2,5 тыс. тонн до 30 тыс. тонн в год. Об этом сообщил заместитель федерального агентства по рыболовству Василий Соколов на встрече с главой республики Вячеславом Битаровым.

"Заместитель федерального агентства по рыболовству добавил, что природно-климатические условия и темпы развития бизнеса в Северной Осетии позволяют в обозримом будущем поднять планку производства товарной рыбы до 30 тысяч тонн в год. По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Северной Осетии, прогнозный показатель на 2019 год составляет 2,5 тыс. тонн", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

Соколов отметил необходимость выработки экологических требований к объектам, которые могут быть построены вверх по течению от источников воды для рыбных хозяйств, так как качество рыбы напрямую зависит от качества воды. Кроме того, нужно активизировать работу республиканских ветеринаров, чтобы при увеличении объемов производства избежать рисков заболевания рыбы, добавил он.

Битаров предложил подготовить совместный план работы по развитию рыбоводческого направления в Северной Осетии и заверил, что со стороны руководства республики предприятиям отрасли будет оказана всесторонняя поддержка.

Стороны также обсудили возможность создания в Северной Осетии головной компании, которая будет снабжать рыбные хозяйства республики рыбопосадочным материалом и кормами, а потом выкупать у них товарную рыбу. Такого проекта на сегодняшний день в России нет, но данный опыт был в сельском хозяйстве Советского Союза, сейчас есть в Китае. Это, по словам Василия Соколова, даст огромный мультипликативный эффект.

"Уверен, ваш приезд и наше с вами дальнейшее сотрудничество будут способствовать развитию рыбоводства республики. В Северной Осетии принята программа развития рыбоводства. Надеюсь, это позволит нам занять лидирующие позиции в отрасли и стать одним из крупнейших производителей рыбы в России. Возможности у нас есть, поэтому планы, считаю, осуществимы. Конечно, это станет возможным с вашей помощью", - сказал руководитель Северной Осетии.