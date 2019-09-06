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Росатом получил лицензию на строительство второго блока АЭС "Аккую" в Турции

После завершения строительства АЭС "Аккую" с установленной мощностью 4800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт ч в год

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. "Аккую Нуклеар" (входит в Росатом), которая реализует проект строительства АЭС "Аккую" в Турции, получила основную лицензию, позволяющую начать строительство второго блока станции. Об этом сообщил ТАСС представитель Росатома.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщил агентству Bloomberg, что власти Турции выдали основную лицензию на строительство второго энергоблока АЭС "Аккую".

АЭС "Аккую" - проект сооружения первой в Турции АЭС, он реализуется созданной в Турции компании "Аккую Нуклеар" на основе межправительственного соглашения, подписанного между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в мае 2010 года. После завершения строительства АЭС "Аккую" с установленной мощностью 4800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт ч в год.

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