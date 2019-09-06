WSJ: Минюст США начал расследование против Ford Motor, Honda Motor, BMW и Volkswagen

НЬЮ-ЙОРК, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство юстиции США начало расследование в отношении четырех крупнейших автомобилестроительных компаний - Ford Motor, Honda Motor, BMW и Volkswagen - по подозрению в сговоре с целью выработки стандартов на выброс в атмосферу продуктов сгорания.

Как сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal, юристы Министерства юстиции пытаются выяснить, является ли нарушением федеральных законов о конкуренции согласие четырех компаний договориться с властями штата Калифорния по вопросу об уровне эмиссии двигателей без учета позиции федеральных властей по этому вопросу.

Власти в Калифорнии готовы смягчить стандарты, отметила газета, однако не столь радикально, как предлагает администрация Трампа, а автомобилестроительные компании с одной стороны хотят смягчить стандарты на выбросы в атмосферу продуктов сгорания, но с другой стороны - хотят избежать дорогостоящих исков из-за загрязнения атмосферы.

Новое расследование, по оценке The Wall Street Journal, представляет собой попытку федеральных властей ограничить влияние властей Калифорнии на разработку экологических стандартов и приведет лишь к росту напряженности между федеральными властями, властями штата Калифорния и автомобилестроительными компаниями.