Рогозин: Путин не поддержал идею Борисова привлечь военных к строительству Восточного

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не поддержал идею вице-премьера Юрия Борисова привлечь к строительству второй очереди космодрома Восточный Военную публично-правовую компанию. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Да, президент от этой идеи отказался, - сообщил Рогозин. - Президент поддержал позицию Роскосмоса, что у нас есть все необходимые ресурсы и компетенции, чтобы справиться с поставленной задачей".

Оснований для смены подрядчика строительства второй очереди космодрома Восточный нет, отметил глава Роскосмоса. "Мы работаем в графике, у нас есть понедельный график мобилизации сил и средств", - добавил Рогозин.

Глава Роскосмоса добавил, что временной задел при строительстве одного из объектов второй очереди космодрома Восточный составляет 1,5 месяца. "На полтора месяца идет опережение по так называемой семерке, одному из объектов стартового стола, - сказал Рогозин. - Мы начали по нему работу раньше срока".

Рогозин также сообщил, что Путин одобрил "идеологию дальнейшего развития отечественного ракетостроения".