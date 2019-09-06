Минстрой Карелии создаст проектное бюро с госзаданием от правительства республики

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 сентября. /ТАСС/. Министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии учредит свое проектное бюро для разработки документации. Об этом в пятницу в законодательном собрании республики сообщил руководитель регионального ведомства Александр Ломако.

"Мы предусмотрели дополнительные ассигнования для нашего бюджетного учреждения дирекции [по строительству], на базе которой планируем создать проектное бюро, что сделает возможным заводить конкретные объекты уже непосредственно в государственное задание бюджетного учреждения и проектировать силами собственных экспертов", - рассказал Ломако.

Одной из причин создания собственного проектного бюро стала сложившаяся ситуация с реализацией федеральной целевой программы развития Карелии. В 2018 году программу пришлось пересмотреть в том числе из-за проектно-сметной документации (ПСД), которая не соответствовала нормативам. По словам заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко, по последним данным, ПСД не готова на более чем треть запланированных объектов.

"Бюджетное учреждение содержит в своем функционале конкретное госзадание, куда по поручению правительства будут заводиться конкретные проекты, по которым правительство считает необходимым инициировать разработку документации самостоятельно", - отметил Ломако.

По словам руководителя регионального ведомства, в бюджете Карелии уже предусмотрены необходимые поправки для создания новой структуры. Сейчас ведется работа по аккредитации и лицензированию, также в штат будущего бюро подбирают экспертов. Министр также исключил возможность ущемления прав частных проектных бюро, принимающих участие в конкурсах на разработку проектов. "Управление капитального строительства в своей уставной деятельности по реализации адресной инвестиционной программы имеет широчайший спектр объектов, как проектирования, так и строительства. Объем адресной инвестиционной программы не перекочует в госзадание бюджетного учреждения", - отметил Ломако.

ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" в 2015 году была одобрена правительством России. Ее цель - развитие и реализация экономического потенциала республики. Среди задач программы - повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и секторов экономики, инфраструктурное обеспечение экономического развития. Программа предусматривает выделение 9,5 млрд рублей из федерального бюджета.