ФАС заказала оценку ущерба от картелизации экономики

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предварительно оценила ущерб от картельных сговоров для российской экономики в 1,5-2% от ВВП, но к концу года надеется получить окончательную оценку их воздействия. Об этом сообщил глава управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев на пресс-конференции.

"Оценка ущерба от картелизации экономики - 1,5-2% от ВВП. Это уже озвучивалось правительством. К концу года будут более точные данные. Заказали научное исследование по этому поводу. Никто в мире точно не посчитал размеры такого ущерба. Мы, возможно, будем первыми, кто это сделает", - сказал он.

В ходе совещания 3 сентября о расходах бюджета на период 2020-2022 годов в части ЖКХ и жилищного строительства премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал скорее завершить работу над законопроектом по борьбе с картелями в госзакупках и направить его в Госдуму. По его словам, картельный сговор наносит прямой ущерб не только регионам и федеральному бюджету, это прежде всего ущерб людям. Премьер отметил, что из-за таких действий срываются торги, в результате чего школы, больницы, дороги и жилье не будут построены в срок.

На днях правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на борьбу с картельным сговором в госзакупках.