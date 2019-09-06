ФАС надеется осенью предложить новую формулу цены для труб большого диаметра

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) рассчитывает этой осенью представить новую редакцию формулы расчета начальной цены на трубы большого диаметра, сообщил журналистам заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.

"Должна быть новая редакция, диалог поддерживают почти все стороны, - сказал он. - Рассчитываем осенью выпустить новую редакцию".

ФАС, Минпромторг и "Газпром" обсуждают принятие единого стандарта по закупке труб большого диаметра уже не первый год. Проект стандарта ФАС разработала еще в 2017 году. В его изначальном варианте закупка труб "Газпромом" у единственного поставщика называлась недопустимой за исключением ряда случаев. Такими случаями в документе называлась невозможность закупать у альтернативных поставщиков, а также в случае устранения аварий. Тогда "Газпром" отклонил этот проект.

В конце 2018 года ФАС попросила "Газпром" представить свое видение по проекту стандарта закупок труб большого диаметра.