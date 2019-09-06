Череповецкий судостроительный завод выпустит первые баржи и буксир в 2022 году

ВОЛОГДА, 6 сентября. /ТАСС/. Спуск на воду первого комплекта буксира и барж из строящегося Череповецкого судостроительного завода запланировали на май-июнь 2022 года. Проект ценой в 1 млрд рублей имеет стратегическое значение для Вологодской области, поскольку позволит Череповцу стать важным звеном Волго-Балтийского водного пути, говорится в сообщении пресс-службы губернатора региона.

"Строительство уникального для страны судостроительного завода началось в Череповце, предприятие станет одним из первых в России по строительству и ремонту современных судов класса "река-море" - буксиров и барж, которые работают на внутренних водных путях. Мы тщательно изучали рынок и столкнулись с острым дефицитом судов для перевозки зерна. Те, что есть - с советских времен, новые сегодня никто не строит. Для создания завода рассматривали площадки в разных регионах, примыкающих к Волго-Балту, но условия, предлагаемые Вологодской областью, оказались самыми комфортными", - привела пресс-служба слова исполнительного директора ООО "Череповецкий судостроительный завод" Ивана Шмойлова.

Предприятие в октябре 2018 года стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития "Череповец". Проект завода рассмотрен на инвестиционном совете при губернаторе и включен в список приоритетных для предоставления налоговых льгот. Строительство пройдет в два этапа до конца 2020 года. Сначала возведут административно-бытовой корпус, трансформаторную подстанцию и котельную, затем - корпусной цех, цех приемки и раскроя, разгрузочную площадку, покрасочную, склад, мастерскую и другие необходимые помещения.

На данный момент проложены инженерные сети, забиваются сваи под фундаменты будущих зданий, выполнено берегоукрепление и другие работы. Общий объем инвестиций в проект - около 1 млрд рублей. С запуском завода в Череповце появится около 150 новых рабочих мест.

Судостроение станет новой отраслью экономики области, отметил побывавший в пятницу на стройплощадке губернатор Олег Кувшинников. "Сейчас все суда класса "река-море", которые ходят по Волго-Балтийскому пути, устарели, их строили еще в Советском Союзе. Пришло время для новых современных барже-буксирных составов. Первый спуск на воду созданного на Вологодчине буксира планируется летом 2022 года. Начнут со строительства одного судна в год, далее - по пять барже-буксирных составов в год", - написал Кувшинников на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Завод стал 13-м резидентом ТОСЭР "Череповец". Суммарный объем инвестиций резидентов превысил 3 млрд рублей, создано 500 рабочих мест.