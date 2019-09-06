Россия и Белоруссия разрабатывают дорожную карту по единому газовому рынку

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Россия и Белоруссия работают над интеграционной дорожной картой, в которой будет рассмотрен вопрос создания единого рынка газа, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью телеканалу "Россия-24".

"По газу, очевидно, есть наболевшая тема, но понятно, что мы должны выходить на единый рынок газа. Поэтому в соответствующей дорожной карте, которая есть по газовому вопросу, все параметры, связанные с созданием единого газового рынка, будут упомянуты и рассмотрены", - сказал он.

Орешкин добавил, что программа интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства даст положительный эффект для экономического роста обеих стран на горизонте ближайших пяти лет.

"В той экономической программе, которую мы сейчас по поручению президента [РФ Владимира Путина] делаем, развитие союза с Белоруссией... - это важный элемент, который будет помогать на горизонте ближайших пяти лет, давать положительный вклад в экономический рост, причем не только экономический рост России. Примерно такой же эффект мы ожидаем и для белорусской экономики", - сказал Орешкин.

Ранее премьер-министры Российской Федерации и Белоруссии Дмитрий Медведев и Сергей Румас парафировали программу развития интеграции в рамках Союзного государства и утвердили перечень из 31 дорожной карты реализации документа.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. В конце июня премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил по итогам встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, что Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты, а к декабрю представить программу по интеграции.