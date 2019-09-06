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Путин поручил кабмину выделить дополнительную помощь пострадавшему от паводка Приамурью

Президент после совещания на космодроме Восточный провел встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после совещания на космодроме Восточный провел встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым. Обсуждалась тема ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в регионе в результате выпадения обильных осадков, подтопления населенных пунктов в 21 муниципальном образовании области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В ходе общения с губернатором президент поручил кабинету министров выделить Амурской области дополнительные средства для оказания материальной помощи гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания, а также проведения капитального ремонта пострадавшего жилья", - рассказал Песков.

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Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичАмурская областьОрлов, Василий Александрович
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