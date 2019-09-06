ФАС намерена обжаловать решение суда, признавшего недействительным дело о нефтетрейдерах

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует обжаловать решение Арбитражного суда Москвы, который в конце августа признал недействительным возбуждение дела о сговоре на рынке топлива. Об этом сообщил журналистам начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев.

Антимонопольное ведомство в марте возбудило дело в отношении двух трейдеров - "Солид - товарные рынки" и "А-Ойл", которые работают в секции "Нефтепродукты" на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. ФАС заподозрила компании в организации фиктивных сделок между собой, которые, как заявлялось, приводили к повышению цены на топливо. Однако, несмотря на возбуждение дела, рассмотрение его по существу в рамках ведомства постоянно откладывалось.

В "Солид - товарные рынки" ТАСС поясняли, что ФАС проводила проверку в компании в 2018 году и тогда нарушений выявлено не было. В ФАС говорили, что служба провела "более глубокий анализ" результатов предыдущих проверок.

"Нефтетрейдеры - очень большое и сложное дело. Защита выбрала такую линию, что они неподсудные. Первое решение судебной инстанции это подтверждает. Но мы сегодня подали уже апелляцию", - сказал Тенишев.

Решение суда

В заключении Арбитражного суда Москвы приводится вывод, к которому пришла ФАС в отношении нефтетрейдеров. В нем указывается, что ФАС "выявила признаки заключения и участия "Солид - товарные рынки" и ООО "А-Ойл" в ограничивающем конкуренцию соглашении".

Сговор, по мнению службы, имел место в течение всего 2018 года и привел к "повышению цен в ходе биржевых торгов по основной сессии в секции "Нефтепродукты" в 2018 году, а также мог привести к установлению цен по внебиржевым сделкам на товарном рынке".

Однако судья постановил, что ФАС "вышла за пределы полномочий, применив состав антимонопольных правонарушений, устанавливающий ответственность к участникам торгов, проводимых в другом порядке и форме". Суд также учел, что контроль за соблюдением правил участниками при проведении организованных торгов осуществляет ЦБ, а не ФАС.

Полное решение арбитража опубликовано в картотеке 23 августа, оно может быть обжаловано в течение месяца в Девятом арбитражном апелляционном суде.