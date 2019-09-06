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Северный Кавказ

Построенный в Дагестане самолет совершил первый длительный перелет из Москвы в Кизляр

Перелет происходил с посадкой на дозаправку в Воронежской области

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Построенный дагестанским оборонным предприятием "Концерн Кизлярский электромеханический завод" (Концерн КЭМЗ) многоцелевой четырехместный самолет МАИ-411 совершил первый длительный перелет по маршруту из Москвы в Кизляр после участия в международном авиасалоне МАКС, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор предприятия Ибрагим Ахматов.

"Самолет приземлился [в Кизляре] <…> Все прошло хорошо, получили высокую оценку. Первый раз летали на такое расстояние", - сказал Ахматов. Он уточнил, что перелет происходил с посадкой на дозаправку в Воронежской области.

По информации пресс-службы администрации Кизляра, самолет пилотировал мастер спорта международного класса, призер чемпионата мира по высшему пилотажу Муслим Гасанов.

Ранее Ахматов сообщал ТАСС, что в 2020 году "Концерн КЭМЗ" планирует построить три самолета МАИ-411, в настоящее время машина существует в единственном экземпляре.

Самолет разработан совместно с КБ Московского авиационного института и построен на базе кизлярского предприятия. При взлетной массе 1250 кг он может совершать полет на высоте до 3 тыс. м на расстояние 1,5 тыс. км. Сферы применения: авиаперевозки, патрулирование, аэросъемка, инструментальный мониторинг. По данным администрации Кизляра, проект по созданию самолета начался около трех лет назад, общий объем инвестиций составил порядка 200 млн рублей.

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