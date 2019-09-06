Аналитики ждут еще одного снижения ключевой ставки в 2019 году

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Банк России в пятницу принял решение третий раз за год снизить ключевую ставку - на 25 п. п., до 7%. Кроме того, Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года до 4-4,5% с 4,2-4,7%.

Также в сторону понижения был изменен прогноз роста ВВП России - в 2019 году до 0,8-1,3% с 1-1,5%, в 2020 году - до 1,5-2% с 1,8-2,3% и в 2021 году - до 1,5-2,5% с 2-3%.

Эксперты, опрошенные ТАСС, в большинстве своем считают, что динамика инфляции и слабый рост экономики подталкивают регулятора к еще одному снижению ставки до конца 2019 года.

Прогнозы экспертов

"Сегодня ЦБ сделал выбор в пользу более осторожного подхода, что подтверждается его решением понизить прогноз по инфляции на конец 2019 года только до 4-4,5% год к году, а не ниже. Но при этом еще одно снижение ставки до конца года сейчас точно стоит на повестке дня, и как сказано в пресс-релизе, монетарные власти рассмотрят его необходимость, "оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

В "ВТБ Капитале" также считают, что сохранение относительно высокого прогноза по инфляции, несмотря на устойчиво сдержанную динамику в последние месяцы, создает предпосылки для дальнейшего снижения ставки в декабре до 6,75%. Кроме того, в компании прогнозируют еще одно снижение ключевой ставки, до 6,5% к концу I квартала 2020 года.

В Промсвязьбанке считают, что понижение Банком России прогноза ВВП, а также дефляционные процессы, которые на данный момент идут в потребительском и в производственном сегментах, свидетельствуют о предпосылках для более глубокого и продолжительного цикла снижения ключевой ставки, чем ожидалось ранее.

"Банк России понизил прогноз роста ВВП в 2019 году с 1-1,5% до 0,8%-1,3%, прогноз на 2020 год также понижен с 1,8-2,3% до 1,5-2%. В промышленности за июнь-июль текущего года цены снизились более чем на 3%, а с начала года дефляция составила 2%. Цены сельхозпроизводителей с начала года снизились на 3%", - пояснил главный аналитик банка Денис Попов.

Экономист Citi в России, Украине и Казахстане Артем Заигрин также полагает, что ЦБ снизит в 2019 году ставку еще раз, если инфляция будет идти на спад быстрее прогноза и инфляционные ожидания снизятся, в то время как рост экономики не будет подавать признаков ускорения.

Старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич в свою очередь отметил, что, несмотря на то, что ключевая ставка достигла уровня 2014 года, в настоящий момент российская экономика характеризуется более низкими темпами инфляции - 4,3% против 7,5% в 2014 году.

В то же время Петроневич обращает внимание, что мировая экономика характеризуется более низким медианным уровнем ставок ЦБ - 2,5% в 2019 году против 3% в 2014 году, и добавил, что все вышеперечисленные факторы формально создают предпосылки для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в России.

В свою очередь эксперты Райффайзенбанка полагают, что ЦБ удовлетворен динамикой инфляции и что риторика регулятора говорит о том, что сделанных снижений ставки к настоящему моменту достаточно, и "даже если уровень инфляции к концу этого года достигнет 4%, это вполне устроит ЦБ и не потребует дополнительных снижений в этом году".

Эксперты банка также полагают, что уровень ставки, к которому ЦБ придет в 2020 году, вряд ли будет ощутимо ниже 6,5% из-за внешних рисков - торговой войны и высокой вероятности рецессии в США.