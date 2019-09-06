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Минфин разработал законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений

Документ направили на согласование в Минтруд
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Минфин России разработал законопроект о новой системе добровольных пенсионных накоплений и направил его на согласование в Минтруд. Об этом говорится в сообщении Минфина.

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"Минфин разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием "о гарантированном пенсионном продукте. <...> Среди основных элементов гарантированного пенсионного продукта - исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений, гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства, регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором, налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан", - отмечается в документе.

Министерство в ближайшее время планирует представить законопроект для общественного обсуждения с профессиональным и экспертным сообществом, после чего он будет внесен в правительство, говорится в сообщении.

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