Ставропольский край намерен наращивать производство бахчевых культур

СТАВРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Производители Ставропольского края намерены увеличивать долю производства бахчевых культур. В регионе планируют наращивать площади бахчевых, сообщил в пятницу журналистам министр сельского хозяйства края Владимир Ситников.

"Площадь бахчевых культур на сегодняшний день в Ставропольском крае - порядка 2 тыс. га, мы производим в пределах 17 тыс. тонн бахчевых культур, наблюдаем неплохую динамику увеличения площадей. Мы считаем, что на российском рынке наша доля еще низкая, нам нужно работать над увеличением площадей", - сказал он на площадке всероссийского семинара-совещания по производству бахчевых на Ставрополье.

Участниками совещания стали порядка 300 производителей бахчевых культур из разных регионов России. "Мы понимаем, что за российский рынок нам предстоит серьезная конкуренция с ведущими державами - производителями бахчевых культур. Но мы сегодня видим позитивный настрой, взаимодействие с наукой и с поставщиками материально-технических ресурсов, и приложим все усилия, чтобы бахчеводство в России, Ставропольском крае, развивалось динамично, эффективно, рентабельно", - пояснил журналистам директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов.

На совещании аграрии обозначили проблемы производства бахчевых в России. "Мы обозначали проблемы семеноводства, рынков сбыта, технологий выращивания, обработки почвы - все это требует развития чтобы получать рентабельную продукцию <…> Давно столько внимания не уделялось бахчевым культурам. Мы получили сегодня гарантию того, что наша проблематика будет озвучена на уровне федерального центра", - отметил Ситников.

Всероссийский семинар-совещание по производству бахчевых культур прошел в пятницу в Грачевском районе Ставропольского края. В его рамках также состоялись заседание круглого стола по проблемам отрасли и конкурс на самые вкусные арбузы и дыни.