Власти Дагестана предлагают открыть промышленный парк на заводе "Дагдизель"

МАХАЧКАЛА, 6 сентября. /ТАСС/. Промышленный парк намерены создать власти Дагестана на заводе "Дагдизель", который в том числе производит торпеды для ВМФ, для поддержки предприятия в сложный для него период, говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

"Мы можем на территории вашего завода сформировать промпарк, зарегистрировать его и подвести инфраструктуру для резидентов за счет федеральных средств, привлекая возможности Фонда развития моногородов, - это очень хороший вариант поддержки предприятия", - передает пресс-служба слова премьера Дагестана Артема Здунова.

Как сообщается, на предприятии утверждена новая структура, при этом проводится кадровое омоложение завода. В этой части ведется работа с вузами по привлечению молодых специалистов, готовых работать на современном высокотехнологичном оборудовании.

"Сейчас идет мощное освоение средств в рамках инвестпрограмм, в республику вкладывается немало. Уже в этом году мы можем поддержать предприятие, прежде всего, по его загрузке. Вы же должны активнее вести работу не только с Дербентом, но и с другими городами республики, в том числе с Каспийском, с целью получения заказов", - сказал премьер.

Также, по информации пресс-службы, завод передал в собственность государству стадион "Труд" в Каспийске, поскольку заводу было сложно нести расходы на его текущее содержание.