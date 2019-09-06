Путин и Додон обсудят поставки российского газа в Молдавию

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в субботу в Кремле переговоры с президентом Молдавии Игорем Додоном, находящимся в Москве с рабочим визитом.

"Стороны обсудят текущие вопросы российско-молдавского сотрудничества", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее Додон заявлял журналистам, что одной из тем переговоров станут поставки российского газа в Молдавию. "У меня состоится официальная встреча с Владимиром Путиным в Кремле, где нам предстоит принять окончательное решение, чтобы не было повышения тарифа на газ для конечных потребителей [в Молдавии]", - сказал он. По словам Додона, также будет обсуждаться приднестровское урегулирование.

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекает в 2019 году. Ранее в интервью ТАСС Додон заявлял, что намерен добиться от Москвы скидки на газ. По его словам, предыдущее правительство, которое необоснованно занижало тарифы, "оставило в наследство "энергетическую бомбу", из-за которой цены на газ [для населения] могут резко подскочить". Кроме того, в республике обеспокоены возможным прекращением поставок газа через Украину.