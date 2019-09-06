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Fitch повысило рейтинг Украины до "B" с позитивным прогнозом

По данным агентства, Киев смог снизить политическую неопределенность

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch в пятницу повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валютах с уровня "В-" до "B" с позитивным прогнозом. Об этом говорится в пресс-релизе агентства.

Отмечается в частности, что Украина смогла улучшить макроэкономическую ситуацию, продемонстрировать своевременный доступ к внешнему финансированию и снизить политическую неопределенность.

Fitch ожидает дальнейшего повышения кредитоспособности благодаря приверженности нового правительства Украины структурным реформам и взаимодействию с международными финансовыми институтами, указано в пресс-релизе.

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