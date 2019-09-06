Источник: госиспытания топливозаправщика Ил-78МД-90А завершатся в 2021 году

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Государственные испытания модернизированного топливозаправщика Ил-78МД-90А будут завершены в 2021 году. Об этом сообщил ТАСС источник в авиастроительной отрасли.

"В прошлом году мы завершили создание опытного образца самолета-заправщика, он находится на заводских летных испытаниях. Мы ожидаем в 2021 году завершения госиспытаний и получения литеры "О1" (дает право на начало серийного производства - прим. ТАСС). Принимаем все меры, чтобы ускорить этот процесс", - сказал он.

Собеседник агентства отметил, что на сегодняшний день Ил-78МД-90А из 73 запланированных полетов выполнил около 10.

Ил-78М-90А - первый самолет-топливозаправщик, произведенный в постперестроечной России. 25 января 2018 года воздушный танкер совершил первый полет.

Самолет оснащен четырьмя двигателями нового поколения ПС-90А-76 с увеличенной взлетной тягой. Ил-78М-90А отличается повышенной дальностью полета и может брать большее количество топлива для заправки самолетов. В самолете полностью обновлен пилотажно-навигационный комплекс, в нем также реализована "стеклянная кабина". В случае необходимости на самолет может быть установлено оборудование для пожаротушения.