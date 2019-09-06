Alphabet получила запрос на раскрытие данных в рамках антимонопольного расследования в США

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Американская корпорация Alphabet, владеющая в том числе компанией Google, получила в августе запрос на предоставление ряда корпоративных документов в рамках антимонопольного расследования, проводимого властями Соединенных Штатов. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая является главным органом, осуществляющим функции надзора и регулирования национального рынка ценных бумаг.

"30 августа 2019 года Alphabet получила от Министерства юстиции США запрос на предоставление документов, касающихся наших более ранних антимонопольных расследований в Соединенных Штатах и не только. Мы ожидаем, что в дальнейшем получим соответствующий запрос от генпрокуратуры штата, - приводит комиссия заявление корпорации. - Мы продолжаем сотрудничать с министерством юстиции, федеральной прокуратурой и прокуратурами штатов, а также другими регулирующими органами во всем мире".

В июле текущего года стало известно о том, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который займется Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.

Как проинформировала в августе газета The Wall Street Journal, группа прокуроров провела в июле встречу с представителями министерства юстиции, на которой обсуждались возможные нарушения крупных корпораций, после чего было принято решение о проведении антимонопольного расследования. Во вторник стало известно о том, что генеральные прокуроры американских штатов готовятся на следующей неделе объявить о начале разбирательства в отношении Google по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства.