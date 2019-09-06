Эксперт: торговые переговоры между США и Китаем скорее будет затягивать Трамп, а не Пекин

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /Корр. ТАСС Дарья Ряжских/. Президент США Дональд Трамп будет затягивать ход торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином таким образом, чтобы заключить соглашение как можно ближе к президентским выборам, которые пройдут в Соединенных Штатах в ноябре 2020 года. Такое мнение выразил в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Уильям Райнч, занимавший пост заместителя министра торговли США во времена президентства Билла Клинтона.

"Дилемма Трампа заключается в том, что китайцы не согласятся на все его требования", - отметил Райнч, по мнению которого, это ставит американского президента перед выбором: принять "недостаточно хорошее" соглашение, которое не будет соответствовать всем требованиям Вашингтона, или же продолжить торговую войну с Пекином. "В конечном итоге он остановит свой выбор на первом, назвав это величайшей сделкой в истории", - считает эксперт.

"Это сработает лишь в том случае, если он сделает это достаточно близко к выборам, чтобы люди не осознали, что соглашение слабое до тех пор, пока не отдадут свои голоса", - пояснил Райнч. В противном случае, полагает бывший замминистра торговли США, "у сделки будет год, чтобы распасться и продемонстрировать свои недостатки". "В любом случае это означает, что ему нужно продолжать переговоры в течение еще одного года, [чтобы это] не выглядело как провал", - добавил эксперт.

В последнее время Трамп неоднократно заявлял, что Китай, по его мнению, хочет дождаться итогов президентских выборов в надежде, что победу на них одержит кандидат от демократов, который будет готов пойти на уступки Пекину. "Я думаю, слишком рано делать вывод, что китайцы решили тянуть время до окончания выборов. На данный момент слишком много неопределенности относительно результатов голосования..., - прокомментировал эти высказывания главы Белого дома Райнч. - Скорее, как мне кажется, они просто решили, что не хотят быть теми, кто выходит [из переговоров] и берет на себя вину, поэтому они продолжат переговоры и, если поступит приемлемое предложение, заключат соглашение".

Как отметил эксперт, на данный момент для обеих сторон не было бы выгодно выходить из переговорного процесса. "Если Трамп [его] покинет, он признает неудачу по одному из ключевых для него вопросов, из-за чего будет подвергнут испепеляющей критике со стороны приверженцев жесткого курса от обеих партий. Если [из переговоров] выйдут китайцы, это даст Трампу возможность обвинить их и, таким образом, выпутаться из этой ситуации с политической точки зрения, а также принять дальнейшие ответные меры. Это также подорвет образ хорошего парня в этом споре, который Китай пытается продемонстрировать остальному миру <...> Итак, они заперты в объятиях [друг друга], вероятно, еще на год", - подытожил Райнч.

Торговые переговоры

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний раунд прошел в Шанхае 30-31 июля. В четверг Министерство коммерции Китая объявило, что следующий, 13-й по счету, раунд торгово-экономических переговоров между США и КНР пройдет в начале октября в Вашингтоне.

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд, вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ в воскресенье ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.