Politico: Китай предложил США купить небольшое количество американской агропродукции

ТАСС, 7 сентября. Власти Китая в ходе телефонных переговоров с торговыми представителями США на этой неделе предложили закупить небольшое количество американской сельскохозяйственной продукции. Об этом в пятницу сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По данным газеты, условием для закупки может стать ослабление экспортных ограничений для китайской телекоммуникационной корпорации Huawei, а также отсрочка повышения с 25 до 30% пошлин на товары из Китая стоимостью $250 млрд, запланированного на 1 октября.

По информации источников, в зависимости от успеха переговоров, президент США Дональд Трамп также может отложить введение дополнительных пошлин с 15 декабря.

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд. Трамп отмечал, что одной из причин введения новых пошлин стало невыполнение Китаем обещания увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции. Вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров.