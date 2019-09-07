Глава ШОС заявил, что для глобальной информатизации нужно усилить меры кибербезопасности

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Глобальная информатизация и кардинальные изменения на мировой политической арене требуют усиления международных мер по усилению кибербезопасности, проработки вопросов в сфере образования и культурного сотрудничества. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Владимир Норов, выступая на Международном цивилизационном форуме "Тайхэ".

"Я хотел бы отметить, что среди ключевых тем форума, касающихся наиболее важных проблем нашего времени - перспективы международных отношений в условиях кардинальных изменений на мировой арене. В эпоху интернета мир безбрежен - это океан информации, в нем часто можно наткнуться на ложные новости. Крайне важно уметь тщательно осмыслить все эти процессы, выработать навыки по анализу информации, чтобы полагаться только на доказанные факты", - подчеркнул он.

"Концепция безопасности существенно изменилась и по мере прогресса технологий уже включает самые различные аспекты - военный, политический, экономический, культурно-гуманитарный, научный. Все они требуют обеспечения кибербезопасности - данный вопрос становится все более важным", - отметил генсек ШОС.

По словам Норова, ключевую функцию при решении этой задачи должно сыграть образование, а также культурно-гуманитарное сотрудничество между странами.

Глава ШОС напомнил, что возглавляемая им организация занимает все более прочные позиции на мировой арене, поскольку придерживается правила - учитывать культурные различия в процессе совместного развития. Он также отметил, что китайская инициатива "Один пояс - один путь" может открыть новые перспективы к взаимодействию как между участниками объединения, так и прочими странами.

Аналитический институт "Тайхэ" был основан в 2013 году, в его деятельности принимают участие ведущие эксперты со всего мира. Форумы под одноименным названием проводятся в Китае с 2017 года. На этот раз лозунг мероприятия - "наука и культура", "этика будущего", "общие ценности".